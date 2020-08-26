В Ачинске появилась учебно-тренировочная квартира для детей с ограниченными возможностями

Учебно-тренировочная квартира обустроена как обычная жилая квартира-студия – там есть ванная комната, кухня с бытовыми приборами, гостиная с традиционной мебелью. Детей и подростков от 10 лет педагоги учат жить самостоятельно, удовлетворять свои бытовые потребности без помощи взрослых: готовить, пользоваться бытовыми приборами, убираться, поливать цветы, ремонтировать одежду, соблюдать собственную гигиену, организовать досуг.

Новая квартира-тренажер расположена в Ачинске, в здании краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, и занятия в ней дополнят традиционную терапию. Обучение рассчитано на 2-4 недели, в зависимости от потребностей ребенка. В тренировочной квартире ребята будут проводить по два часа вместе с педагогом.

«Как правило, дети-инвалиды постоянно находятся под опекой. Дома рядом родители или другие родственники, в доме-интернате — медицинский персонал, педагоги. Вырастая, такой ребенок, по сути, оказывается беспомощным. Тренировочные квартиры дают возможность активно включать ребенка-инвалида в различные социальные процессы и ситуации», - отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Квартира в Ачинске создана в рамках программы благотворительной помощи Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Она находится по адресу: г.Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, 32А. В год там смогут обучаться до 400 детей из разных населенных пунктов края.

Также в регионе тренировочные квартиры работают в Красноярске в городском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» и в Кировском районе.

Фото: Ачинский НПЗ

По материалам Ачинского НПЗ