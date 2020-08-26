26 августа
Красноярск
погода +20 °C
74.51
 
€ 88.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске появилась учебно-тренировочная квартира для детей с ограниченными возможностями

Главная Общество
Красноярск
12:18 26 Августа 2020
инвалиды, помощь, дети, поддержка
версия для печати Ico_print

Учебно-тренировочная квартира обустроена как обычная жилая квартира-студия – там есть ванная комната, кухня с бытовыми приборами, гостиная с традиционной мебелью. Детей и подростков от 10 лет педагоги учат жить самостоятельно, удовлетворять свои бытовые потребности без помощи взрослых: готовить, пользоваться бытовыми приборами, убираться, поливать цветы, ремонтировать одежду, соблюдать собственную гигиену, организовать досуг.

Новая квартира-тренажер расположена в Ачинске, в здании краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, и занятия в ней дополнят традиционную терапию. Обучение рассчитано на 2-4 недели, в зависимости от потребностей ребенка. В тренировочной квартире ребята будут проводить по два часа вместе с педагогом.

В Ачинске появилась учебно-тренировочная квартира для детей с ограниченными возможностями

«Как правило, дети-инвалиды постоянно находятся под опекой. Дома рядом родители или другие родственники, в доме-интернате — медицинский персонал, педагоги. Вырастая, такой ребенок, по сути, оказывается беспомощным. Тренировочные квартиры дают возможность активно включать ребенка-инвалида в различные социальные процессы и ситуации», - отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Квартира в Ачинске создана в рамках программы благотворительной помощи Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Она находится по адресу: г.Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, 32А. В год там смогут обучаться до 400 детей из разных населенных пунктов края.

В Ачинске появилась учебно-тренировочная квартира для детей с ограниченными возможностями

Также в регионе тренировочные квартиры работают в Красноярске в городском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» и в Кировском районе.

Фото: Ачинский НПЗ
По материалам Ачинского НПЗ

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ачинске появилась учебно-тренировочная квартира для детей с ограниченными возможностями

В Ачинске появилась учебно-тренировочная квартира для детей с ограниченными возможностями

26 Августа 2020 г.
В регионе это первый «социальный тренажер» для подростков
Новости Красноярска: Красноярка стала победительницей всероссийского конкурса красоты

Красноярка стала победительницей всероссийского конкурса красоты

26 Августа 2020 г.
Она выиграла конкурс «Самое красивое лицо России»
Новости Красноярска: Мэр Красноярска назвал примерную дату включения отопления

Мэр Красноярска назвал примерную дату включения отопления

26 Августа 2020 г.
Батареи станут горячими не раньше середины сентября
Новости Красноярска: Стены красноярского онкодиспансера украсили жизнеутверждающими граффити

Стены красноярского онкодиспансера украсили жизнеутверждающими граффити

26 Августа 2020 г.
Художники нарисовали абстракцию в ярких цветах
Новости Красноярска: Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Красноярске

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Красноярске

26 Августа 2020 г.
Ожидается шквалистый ветер и град
Новости Красноярска: На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров

На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров

25 Августа 2020 г.
Собраны полезные советы и правила безопасности на железной дороге
Новости компаний
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

21 Августа 2020 г.
Отключение связано с ремонтом водопровода на ул. Березина
Новости Красноярска: На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

21 Августа 2020 г.
Там есть специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями
Новости Красноярска: Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы убийцу женщины и ее 4-летней дочери

25 Августа 2020 г.
Мужчина также должен родственникам компенсацию в 3 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru