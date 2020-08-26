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Красноярка стала победительницей всероссийского конкурса красоты

Главная Общество
Красноярск
11:26 26 Августа 2020
конкурс, красота, красноярка
Автор: Sibnovosti.ru
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24-летняя красноярка Анна Янгулова стала победительницей онлайн-конкурса красоты «Самое красивое лицо России-2020». Об этом сообщили организаторы. Девушке вручили приглашение на участие в международном конкурсе «Самое красивое лицо мира», который пройдет на Филиппинах в октябре 2021 года.

Анна Янгулова является обладательницей титулов национальных конкурсов красоты. Как заявила сам девушка, у нее множество увлечений. Красноярка занимается вокалом, музыкой и спортом, пробует себя в медицине, любит фотографироваться.

«Я не могу описать свои эмоции. Когда узнала, что именно я стала победительницей, не могла поверить. Мои чувства просто не объяснить», - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, в прошлом году жительница Красноярска Алина Михальчук стала второй на престижном международном конкурсе «Самое красивое лицо мира 2019». Финал состоялся 17 ноября на Филиппинах. Первое место заняла участница из Таиланда.

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