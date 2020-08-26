Мэр Красноярска назвал примерную дату включения отопления

Глава Красноярска Сергей Еремин назвал примерную дату включения отопления в городе.

«Отопительный сезон – не за горами. Когда он начнется, зависит от погоды. Ориентировочно – середина сентября», - написал Еремин на своей странице в Instagram.

В прошлом году тепло в квартиры красноярцев начали подавать с 13 сентября. По закону, отопление включают, когда температура воздуха в течение пяти дней опускается ниже +8 градусов. Но в этом вопросе учитывается не только прогноз синоптиков, но и количество жалоб горожан на холод в квартирах. Также власти, как в прошлом году, могут не дожидаться падения нормативных температур и начать отопительный сезон раньше.

Напомним, с сентября жители Красноярска будут платить за отопление по-новому. Горожан ждет последний перерасчет - его сделают по итогам отопительного сезона. С осени красноярцы начнут платить за тепло по факту потребления - в квитанции отобразятся показания общедомового прибора учета.