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Мэр Красноярска назвал примерную дату включения отопления

Главная Общество
Красноярск
10:58 26 Августа 2020
теплоснабжение, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Красноярска Сергей Еремин назвал примерную дату включения отопления в городе.

«Отопительный сезон – не за горами. Когда он начнется, зависит от погоды. Ориентировочно – середина сентября», - написал Еремин на своей странице в Instagram.

В прошлом году тепло в квартиры красноярцев начали подавать с 13 сентября. По закону, отопление включают, когда температура воздуха в течение пяти дней опускается ниже +8 градусов. Но в этом вопросе учитывается не только прогноз синоптиков, но и количество жалоб горожан на холод в квартирах. Также власти, как в прошлом году, могут не дожидаться падения нормативных температур и начать отопительный сезон раньше.

Напомним, с сентября жители Красноярска будут платить за отопление по-новому. Горожан ждет последний перерасчет - его сделают по итогам отопительного сезона. С осени красноярцы начнут платить за тепло по факту потребления - в квитанции отобразятся показания общедомового прибора учета.

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