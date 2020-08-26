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Стены красноярского онкодиспансера украсили жизнеутверждающими граффити

Главная Общество
Красноярск
10:28 26 Августа 2020
онкология, жизнь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Уличные художники разрисовывают стены красноярского онкодиспансера. Таким образом руководство медцентра решило поднять настроение своим пациентам – вместо серого фасада они теперь видят жизнеутверждающие граффити.

Граффитистам отдали две стены пристройки старого корпуса, где находится гардероб. В планах украсить еще один фасад.

Художники Иван Усякин, Александр Еровиков и Рена Аверина завершили две абстракции в ярких цветах. Их работа – часть фестиваля уличного искусства «Крась!», который организует молодежный центр «Новые имена».

Однако проект в онкодиспансере родился спонтанно – месяц назад руководство медучреждения в соцсетях объявило о поиске художников, которые смогут безвозмездно разрисовать серые стены пристройки.

 

фото: красноярский онкодиспансер

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