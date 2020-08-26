Стены красноярского онкодиспансера украсили жизнеутверждающими граффити

Уличные художники разрисовывают стены красноярского онкодиспансера. Таким образом руководство медцентра решило поднять настроение своим пациентам – вместо серого фасада они теперь видят жизнеутверждающие граффити.

Граффитистам отдали две стены пристройки старого корпуса, где находится гардероб. В планах украсить еще один фасад.

Художники Иван Усякин, Александр Еровиков и Рена Аверина завершили две абстракции в ярких цветах. Их работа – часть фестиваля уличного искусства «Крась!», который организует молодежный центр «Новые имена».

Однако проект в онкодиспансере родился спонтанно – месяц назад руководство медучреждения в соцсетях объявило о поиске художников, которые смогут безвозмездно разрисовать серые стены пристройки.

фото: красноярский онкодиспансер