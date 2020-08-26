Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Красноярске

В Красноярском крае в среду, 26 августа, резко испортится погода. В городе синоптики прогнозируют грозу и кратковременный дождь, северо-западный ветер до 14м/с. Воздух прогреется до +18…+20°С.

В южных районах в течение суток, а в центральных районах днем ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25м/с.

Спасатели призывают красноярцев в непогоду по возможности оставаться дома или в офисе. На улице обходить деревья и легкие конструкции, держаться подальше от воды. При грозе в помещении отключить электроприборы, закрыть окна. При движении на автомобиле в непогоду соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.