Красноярская железная дорога решила напомнить горожанам о правилах безопасности. На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров. Это большие плакаты с QR-кодами, которые можно отсканировать даже со значительного расстояния.

Лайфхаки от железнодорожников содержат полезные советы – например, дачные хитрости или информацию для родителей. При этом они еще и напоминают о правилах безопасности на железной дороге.

«Как вести себя на платформах, почему нельзя подниматься на вагоны и как правильно переходить через железнодорожные пути», - добавили в пресс-службе КрасЖД.

Постеры установлены на остановках электричек в Красноярске, Емельяновском и Березовском районах. Скоро они будут на всех крупных станциях региона.

Фото: КрасЖД