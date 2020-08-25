25 августа
Красноярск
погода +17 °C
74.51
 
€ 88.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров

Главная Общество
Красноярск
16:51 25 Августа 2020
железные дороги, правила, остановки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярская железная дорога решила напомнить горожанам о правилах безопасности. На остановках электричек в Красноярске установили QR-коды с лайфхаками для пассажиров. Это большие плакаты с QR-кодами, которые можно отсканировать даже со значительного расстояния.

Лайфхаки от железнодорожников содержат полезные советы – например, дачные хитрости или информацию для родителей. При этом они еще и напоминают о правилах безопасности на железной дороге.

«Как вести себя на платформах, почему нельзя подниматься на вагоны и как правильно переходить через железнодорожные пути», - добавили в пресс-службе КрасЖД.

Постеры установлены на остановках электричек в Красноярске, Емельяновском и Березовском районах. Скоро они будут на всех крупных станциях региона.

Фото: КрасЖД

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ограничения на Чернышевского продлили до сентября

Ограничения на Чернышевского продлили до сентября

25 Августа 2020 г.
Там ведется ремонт теплосетей
Новости Красноярска: Абаканскую протоку начали расчищать от ила и водорослей

Абаканскую протоку начали расчищать от ила и водорослей

25 Августа 2020 г.
Сегодня подрядчик вышел на объект
Новости Красноярска: В Черемушках достроили долгожданную лестницу

В Черемушках достроили долгожданную лестницу

25 Августа 2020 г.
Новый спуск соединяет верхний и нижний микрорайоны
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 95-миллиардный киловатт-час

Богучанская ГЭС произвела 95-миллиардный киловатт-час

25 Августа 2020 г.
С начала года Богучанская ГЭС произвела 11 млрд 362 млн кВт·ч
Новости Красноярска: Многодетные родители из Сосновоборска выиграли всероссийский конкурс «Семья года»

Многодетные родители из Сосновоборска выиграли всероссийский конкурс «Семья года»

25 Августа 2020 г.
Итоги конкурса подвели в Москве
Новости Красноярска: Жители края облюбовали таксофоны

Жители края облюбовали таксофоны

25 Августа 2020 г.
Люди стали больше звонить по межгороду
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

21 Августа 2020 г.
Там есть специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

Красноярский край вошел в число регионов с самым значительным дефицитом бюджета

25 Августа 2020 г.
Из-за пандемии в 47 субъектах расходы превышают доходы
Новости Красноярска: Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

22 Августа 2020 г.
Борт «России» летел из Хабаровска в Москву
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru