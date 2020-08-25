Ограничения на Чернышевского продлили до сентября

В мэрии Красноярска водителей предупредили о продлении ограничений на ул. Чернышевского, где с 11 августа компания «КрасТЭК» ремонтирует теплосети. Работы завершат только 4 сентября. Изначально планировалось открыть дорогу 18 августа.

Подрядчик приступил к ремонту нечетной стороны дороги. Для безопасности движения решено закрыть 50-метровый участок в районе дома №81 по ул. Чернышевского.

«Для объезда на нечетной стороне улицы будет временно организовано двухстороннее движение. Также будет закрыт 60-метровый участок на междворовом проезде в районе ул. Чернышевского, 81», - пояснили в администрации.

Об ограничении проезда, а также о схеме объезда водителей проинформируют дорожные знаки.