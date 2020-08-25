Абаканскую протоку начали расчищать от ила и водорослей

В Красноярске приступили к расчистке русла Абаканской протоки от ила и водорослей. Рабочие вышли на объект – они подготовили площадку, пригнали спецтехнику и обустроили временные дороги. Об этом 25 августа объявили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

«Планируется убрать пять островных участков щебеночных насыпей, которые препятствуют свободному движению воды, и очистить водоем от водорослей. В целом подрядчик поднимет со дна 25 тысяч кубометров насыпи. Водоросли удалят на площади более 146 тысяч квадратных метров и разместят на полигоне отходов», - отметили в Минэкологии.

Подрядчик должен успеть завершить все работы до конца октября 2020 года.

«Мы контролируем ситуацию. Всю работу подрядчик должен выполнить в установленный контрактом срок. Иначе он будет привлечен к ответственности, а также может быть включен в реестр недобросовестных поставщиков», – пояснил министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин.

Напомним, перед началом работ экологи и зоологи изучили подводный мир Абаканской протоки. Русло заселяют бобры и ондатры. Работы по расчистке никак не повлияют на их популяцию. Зайти на водный объект подрядчик планировал еще в июле, но ему помешал нерест рыбы.

Фото: izaitsev.ru