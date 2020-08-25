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В Черемушках достроили долгожданную лестницу

Главная Общество
Красноярск
13:50 25 Августа 2020
благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска презентовала новую лестницу на металлических сваях в микрорайоне Черемушки. Работы на объекте стартовали этим летом.

Новая лестница соединила ул. Машиностроителей и ул. Тобольскую. Она построена на месте старой разрушающейся конструкции – спускаться и подниматься по ней было опасно.

«Лестницу установили на винтовых сваях. Конструкция представляет собой готовые элементы из металлической решетки с прессованным настилом, который обладает высокой прочностью, износостойкостью, не подвержен деформации и коррозии, обладает противоскользящим свойством. Также на лестнице предусмотрели пандус для колясок с детьми», - пояснили в городской администрации.

Напомним, в Красноярске этим летом отремонтируют еще несколько лестниц. Они расположены на ул. Гусарова, 14, ул. Академгородок, 17-21, ул. Тамбовская, 3, пр. Молодежный, 6-10, ул. Шевченко, 44, ул. Матросова, 2 и ул. Мичурина, 33.

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