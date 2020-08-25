Богучанская ГЭС произвела 95-миллиардный киловатт-час

Богучанская ГЭС выработала 95-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. С начала 2020 года Богучанская ГЭС произвела 11 млрд 362 млн кВт·ч. Производство электроэнергии с 1 января по 24 августа на 10,31% превышает объем выработки за 8 месяцев 2019 года. Рубеж 85 млрд кВт*ч был достигнут в январе, а 90 млрд – в мае 2020 года.

«По информации Объединенного диспетчерского управления Сибири рост производства на 6-12% отмечается на всех ГЭС Ангарского и Енисейского каскадов, обеспечивающих все более значительную долю потребления в регионах Сибирского федерального округа. Это большое достижение гидроэнергетиков, и в то же время большая ответственность для наших коллективов», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В 2020 году гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась благоприятно. Станция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и запросы Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири, своевременно изменяя расходы по запросам речного транспорта и промышленных потребителей энергии.

Фактические расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в 2020 году превышают 3182 кубометров в секунду, что на 280 кубометров в секунду больше, чем в 2019 году. Уровень Богучанского водохранилища в последней декаде августа составляет 207,77-207,81 м над уровнем Балтийского моря, уровень Ангары в нижнем бьефе – 138,55-138,59 м. Оба показателя соответствуют аналогичным параметрам 2019 года и требованиям ЕнБВУ.