27 августа
Красноярск
75.54
 
€ 89.23
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Железногорске приступили к празднованию 75-летия атомной отрасли

Главная Общество
Красноярск
12:24 27 Августа 2020
работа, праздник, атомная энергетика, энергетика
версия для печати Ico_print

День рождения отечественная атомная отрасль будет отмечать 75 дней, по количеству лет отрасли. Это не означает, что все это время атомщики будут ходить с флагами и что-то праздновать. Большинство событий будут происходить в информационном пространстве, на портале https://atom75.ru, а сами атомщики будут работать в обычном режиме. 20 августа, собственно «в день рождения», юбилейные мероприятия стартовали. Атомщики Железногорска организовали в этот день пресс-тур на исторические оборонные производства, где ковался ядерный щит страны. 

В Железногорске приступили к празднованию 75-летия атомной отрасли

Кроме того, в 2020 же году в Железногорске отмечается еще одна важная дата — 70-летие Горно-химического комбината, крупнейшего предприятия региона, которое создает атомную мощь страны. Рождение комбината отмечается от Постановления Совета Министров СССР 26 февраля 1950 года о его создании, а в августе того же года родился Железногорск, сначала как «рабочий поселок» при комбинате. О прошлом, настоящем и будущем рассказали 20 августа, в юбилейный день отрасли, руководители и ветераны Горно-химического комбината. Ведь атомная промышленность, подчеркнули на ГХК – это в первую очередь люди. В честь праздников на онлайн-площадке atom75.ru прошел большой «Квартирник Росатома» для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов. Но это были далеко не единственные праздничные события в городе атомщиков.

В Железногорске приступили к празднованию 75-летия атомной отрасли

…75 лет назад, 20 августа 1945 года, после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, было принято Постановление о создании Специального комитета и Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР для организации работ по атомному проекту. Научный руководитель Курчатов, организация работ – Берия. Этот день дал старт становлению и развитию атомной промышленности в стране. До этого, еще в 28 сентября 1942 года вышло Распоряжение Государственного комитета обороны «Об организации работ по урану», тогда была создана Лаборатория №2 под руководством Курчатова. Это решение было продиктовано поступившими разведданными о том, что в США идет создание атомной бомбы. За годы войны, используя разведданные чтобы сэкономить на «развилках», наши ученые разработали теорию и план действий, но чтобы вложить в него большие средства, нужны были веские основания. Такими основаниями стали Хиросима и Нагасаки. За десятилетия многое что изменилось: Первое главное управление 26 июня 1953, в день ареста Берии, было преобразовано в Министерство среднего машиностроение, сегодня легендарный Минсредмаш вместе с Министерством Атомной энергетики - это Росатом.
Горно-химический комбинат в Железногорске создавался для наработки делящегося материала для атомных бомб, и это было самое укрепленное место страны. Помимо «защиты расстоянием» - это наиболее удаленная точка от авиабаз «вероятного противника», комбинат расположили в горе, которая была способна выдержать прямое попадание атомной бомбы.
Что значило развитие атомной отрасли для страны — рассказали представителям широкой общественности во время экскурсии в музее комбината ветераны предприятия Роберт Кокарев и Александр Устинов. Если первая атомная бомба была сделана в США, то Советский Союз не просто повторил это за четыре года (столько же ушло времени и у американцев), но создал и первую в мире атомную электростанцию – открыл путь к мирному освоению атомной энергии. 

В Железногорске приступили к празднованию 75-летия атомной отрасли

Сегодня ГХК — это высокотехнологическое производство, нацеленное на нужды отечественной промышленности и задачи мирного ядерного топливного цикла.

Генеральный директор Горно-химического комбината Дмитрий Колупаев подчеркнул, что несмотря на первоначальную нацеленность на гособоронзаказ, еще в 1960-х годах комбинат начал разрабатывать гражданские проекты в части замыкания ядерного топливного цикла:

«В 1985 году на ГКХ было построено «мокрое» хранилище по приему первых отработавших топливных сборок от гражданских АЭС. Согласно этой философии, у нас на предприятии всегда проекты шли по направлению создания замкнутого ядерного топливного цикла. Были созданы уникальный комплекс «сухого» и «мокрого» хранения отработавшего ядерного топлива и производство МОКС-топлива для быстрых реакторов. Но между ними еще должна стоять переработка ОЯТ. Упрощенно: мы принимаем отработавшее топливо с АЭС, перерабатываем, полученные после переработки материалы передаем на фабрикацию МОКС-топлива и таким образом возвращаем их в топливный цикл для производства энергии. И сейчас как раз наступает важный переломный момент: в этом году будет закончено создание этого недостающего звена - опытно-демонстрационного центра для внедрения и масштабирования впоследствии новейших технологий переработки ядерного топливо. Этот комплекс трех переделов: безопасное хранение, переработка и фабрикация свежего топлива из продуктов переработки, будет формировать серьезное конкурентное преимущество Ростатома как в области «философии» ядерного топливного цикла, так и в области экономики, экологии, безопасности и технических решений. Наша отраслевая ценность – идти на шаг впереди. Не повторять и догонять, а понимая направления развития, создавать новое, еще не имеющее в мире аналогов».

В Железногорске приступили к празднованию 75-летия атомной отрасли

Также руководитель предприятия подчеркнул нацеленность на социальное партнерство с другими предприятиями в Железногорске и в регионе в интересах жителей края, постоянный контроль и заботу об экологии. И не стоит забывать, конечно, имея в виду Парижские соглашения и климатический кризис, что атомная энергетика не дает выбросов парниковых газов, поэтому ее роль будет неизбежно возрастать. А если мы говорим об освоении космоса, Луны или Марса, то там без атомной энергии просто не обойтись.

В Железногорске приступили к празднованию 75-летия атомной отрасли

Фото: ГХК
По материалам ГХК

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ленинском районе награждены победители конкурса по благоустройству дворов

В Ленинском районе награждены победители конкурса по благоустройству дворов

27 Августа 2020 г.
Преобразились многие общественные пространства
Новости Красноярска: В Николаевке ограничено движение на нескольких участках дорог

В Николаевке ограничено движение на нескольких участках дорог

27 Августа 2020 г.
Перекрытия продлятся до 20 сентября
Новости Красноярска: К 1 сентября в Красноярске состоится благотворительный автопробег

К 1 сентября в Красноярске состоится благотворительный автопробег

27 Августа 2020 г.
Участники будут вручать детям школьные наборы
Новости Красноярска: Троллейбусы с маршрутом через проспект Свободный вечером изменят схемы движения

Троллейбусы с маршрутом через проспект Свободный вечером изменят схемы движения

27 Августа 2020 г.
Причина – технические работы в районе 26-ого дома
Новости Красноярска: Левый поворот на улице Шахтеров останется открытым до конца недели

Левый поворот на улице Шахтеров останется открытым до конца недели

26 Августа 2020 г.
Потом вернут прежнюю схему движения
Новости Красноярска: Снова в школу: Минобр ответил на самые популярные вопросы красноярцев об учебе

Снова в школу: Минобр ответил на самые популярные вопросы красноярцев об учебе

26 Августа 2020 г.
Как будет проходить учебный процесс в условиях пандемии
Новости компаний
27/08
Школьную повседневность в трёх городах Красноярского края изменят участники образовательного проекта СГК
26/08
Зеленая дружина СГК украсила рябинами насосную станцию на берегу Енисея
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

22 Августа 2020 г.
Борт «России» летел из Хабаровска в Москву
Новости Красноярска: На ликвидацию стихийных мусорных полигонов в Центральном районе потратят еще 3 млн рублей

На ликвидацию стихийных мусорных полигонов в Центральном районе потратят еще 3 млн рублей

27 Августа 2020 г.
Одного заключенного контракта оказалось недостаточно
Новости Красноярска: В северном поселке Хатанга построят первую станцию водоочистки

В северном поселке Хатанга построят первую станцию водоочистки

27 Августа 2020 г.
Ее установят в рамках нацпроекта «Экология»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru