В Железногорске приступили к празднованию 75-летия атомной отрасли

День рождения отечественная атомная отрасль будет отмечать 75 дней, по количеству лет отрасли. Это не означает, что все это время атомщики будут ходить с флагами и что-то праздновать. Большинство событий будут происходить в информационном пространстве, на портале https://atom75.ru, а сами атомщики будут работать в обычном режиме. 20 августа, собственно «в день рождения», юбилейные мероприятия стартовали. Атомщики Железногорска организовали в этот день пресс-тур на исторические оборонные производства, где ковался ядерный щит страны.

Кроме того, в 2020 же году в Железногорске отмечается еще одна важная дата — 70-летие Горно-химического комбината, крупнейшего предприятия региона, которое создает атомную мощь страны. Рождение комбината отмечается от Постановления Совета Министров СССР 26 февраля 1950 года о его создании, а в августе того же года родился Железногорск, сначала как «рабочий поселок» при комбинате. О прошлом, настоящем и будущем рассказали 20 августа, в юбилейный день отрасли, руководители и ветераны Горно-химического комбината. Ведь атомная промышленность, подчеркнули на ГХК – это в первую очередь люди. В честь праздников на онлайн-площадке atom75.ru прошел большой «Квартирник Росатома» для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов. Но это были далеко не единственные праздничные события в городе атомщиков.

…75 лет назад, 20 августа 1945 года, после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, было принято Постановление о создании Специального комитета и Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР для организации работ по атомному проекту. Научный руководитель Курчатов, организация работ – Берия. Этот день дал старт становлению и развитию атомной промышленности в стране. До этого, еще в 28 сентября 1942 года вышло Распоряжение Государственного комитета обороны «Об организации работ по урану», тогда была создана Лаборатория №2 под руководством Курчатова. Это решение было продиктовано поступившими разведданными о том, что в США идет создание атомной бомбы. За годы войны, используя разведданные чтобы сэкономить на «развилках», наши ученые разработали теорию и план действий, но чтобы вложить в него большие средства, нужны были веские основания. Такими основаниями стали Хиросима и Нагасаки. За десятилетия многое что изменилось: Первое главное управление 26 июня 1953, в день ареста Берии, было преобразовано в Министерство среднего машиностроение, сегодня легендарный Минсредмаш вместе с Министерством Атомной энергетики - это Росатом.

Горно-химический комбинат в Железногорске создавался для наработки делящегося материала для атомных бомб, и это было самое укрепленное место страны. Помимо «защиты расстоянием» - это наиболее удаленная точка от авиабаз «вероятного противника», комбинат расположили в горе, которая была способна выдержать прямое попадание атомной бомбы.

Что значило развитие атомной отрасли для страны — рассказали представителям широкой общественности во время экскурсии в музее комбината ветераны предприятия Роберт Кокарев и Александр Устинов. Если первая атомная бомба была сделана в США, то Советский Союз не просто повторил это за четыре года (столько же ушло времени и у американцев), но создал и первую в мире атомную электростанцию – открыл путь к мирному освоению атомной энергии.

Сегодня ГХК — это высокотехнологическое производство, нацеленное на нужды отечественной промышленности и задачи мирного ядерного топливного цикла.

Генеральный директор Горно-химического комбината Дмитрий Колупаев подчеркнул, что несмотря на первоначальную нацеленность на гособоронзаказ, еще в 1960-х годах комбинат начал разрабатывать гражданские проекты в части замыкания ядерного топливного цикла:

«В 1985 году на ГКХ было построено «мокрое» хранилище по приему первых отработавших топливных сборок от гражданских АЭС. Согласно этой философии, у нас на предприятии всегда проекты шли по направлению создания замкнутого ядерного топливного цикла. Были созданы уникальный комплекс «сухого» и «мокрого» хранения отработавшего ядерного топлива и производство МОКС-топлива для быстрых реакторов. Но между ними еще должна стоять переработка ОЯТ. Упрощенно: мы принимаем отработавшее топливо с АЭС, перерабатываем, полученные после переработки материалы передаем на фабрикацию МОКС-топлива и таким образом возвращаем их в топливный цикл для производства энергии. И сейчас как раз наступает важный переломный момент: в этом году будет закончено создание этого недостающего звена - опытно-демонстрационного центра для внедрения и масштабирования впоследствии новейших технологий переработки ядерного топливо. Этот комплекс трех переделов: безопасное хранение, переработка и фабрикация свежего топлива из продуктов переработки, будет формировать серьезное конкурентное преимущество Ростатома как в области «философии» ядерного топливного цикла, так и в области экономики, экологии, безопасности и технических решений. Наша отраслевая ценность – идти на шаг впереди. Не повторять и догонять, а понимая направления развития, создавать новое, еще не имеющее в мире аналогов».

Также руководитель предприятия подчеркнул нацеленность на социальное партнерство с другими предприятиями в Железногорске и в регионе в интересах жителей края, постоянный контроль и заботу об экологии. И не стоит забывать, конечно, имея в виду Парижские соглашения и климатический кризис, что атомная энергетика не дает выбросов парниковых газов, поэтому ее роль будет неизбежно возрастать. А если мы говорим об освоении космоса, Луны или Марса, то там без атомной энергии просто не обойтись.