Многодетные родители из Сосновоборска выиграли всероссийский конкурс «Семья года»

Супруги Моисеенко стали победителями всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Многодетная семья». Итоги подвели в Москве.

Многодетная семья живет в Сосновоборске. У супругов пять сыновей и две дочери. Вместе Ирина и Максим уже 25 лет.

«Ирина, Максим и их старшая дочь – педагоги разных направлений в селе Вознесенка Березовского района. Несколько лет назад Ирина Моисеенко была награждена почетным знаком Красноярского края «Материнская слава». Все члены семьи – очень творческие и разносторонние. Они постоянные участники различных районных и краевых мероприятий», - рассказали в министерстве социальной политики Красноярского края.

В финале всероссийского конкурса приняли участие 342 семьи из разных регионов России. Победителями стали 89 семей. Эксперты впервые оценивали портфолио претендентов онлайн. Теперь истории каждой семьи войдут в почетную книгу-летопись «Семья года. Россия-2020».Церемония награждения победителей пройдет 29 ноября в Москве.