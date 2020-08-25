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Жители края облюбовали таксофоны

Главная Общество
Красноярск
12:10 25 Августа 2020
телефоны, связь, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Красноярского края, как и всей Сибири, стали чаще пользоваться таксофонами. В министерстве цифрового развития отмечают значительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи.

Так, в первом полугодии 2020-го число звонков увеличилось на 318% по сравнению с 2019-м годом. Это данные по Красноярскому краю. В других регионах Сибири также положительные показатели: в Хакасии – +502%, в Забайкальском крае – +326%, в Бурятии и Иркутской области – +158%.

«Сибиряки стали гораздо чаще звонить по межгороду: в среднем по регионам количество вызовов по этому направлению увеличилось сразу в 24 раза. Внутризоновые соединения стали популярнее в 12 раз, а местные соединения прибавили 19%», - отмечают специалисты министерства.

Небывалый спрос на таксофоны объясняется просто – после отмены платы за звонки на стационарные и мобильные телефоны по стране люди стали чаще звонить родным и знакомым.

«Оказала влияние и пандемия, когда у жителей региона не было возможности выехать за пределы своего муниципального образования, а связь с близкими и родными поддерживалась посредством звонков», - отмечают эксперты.

В министерстве цифрового развития напомнили, что в России 148 тысяч таксофонов, в Красноярском крае - 1778. Найти аппараты в своем регионе можно на сайте rt.ru.

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