Строительство метро в Красноярске откладывается до 2022 года

Начать строительство метрополитена в Красноярске реально не ранее 2022 года. Такой прогноз дает глава регионального Минтранса Константин Димитров. По его словам, в этом году власти рассчитывают получить положительное заключение Главгосэкспертизы – проектировщики корректируют советский проект метро с учетом современных требований к комфорту и качеству, а также вносят изменения в маршруты подземки, чтобы захватить новые районы города, например, Взлетку.

«Если мы получим положительное заключение экспертизы к концу этого года, мы уже не попадаем в проектировки федерального бюджета следующего года. Соответственно, следующий год уйдет на работу федеральным центром на включение их в следующие периоды», – пояснил Константин Димитров в интервью «Приме».

Напомним, что на корректировку проекта красноярского метрополитена федеральные власти направили 1 млрд рублей. Подземка является одним из пунктов по улучшению экологии Красноярска в рамках нацпроекта.