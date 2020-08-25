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Обвиняемые в жестоком избиении Андрей Шилов и Сергей Шмелев останутся под стражей

Главная Общество
Красноярск
08:27 25 Августа 2020
суд, арест, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Суд Центрального района Красноярска продлил арест обвиняемым в жестоком избиении красноярца Дмитрия Сисигина. Андрей Шилов и Сергей Шмелев останутся под стражей еще как минимум на три месяца до 1 декабря. Напомним, 15 сентября прошлого года они избили своего приятеля в его квартире, сняли происходящее на камеру мобильного телефона и опубликовали в соцстеях. Молодых людей обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего по неосторожности смерть человека, а также кражу имущества.

«Первое заседание по делу прошло 11 марта 2020 года. Тогда подсудимым повторно избрали меру пресечения на полгода. 21 августа 2020 года на судебном заседание снова решался вопрос о мере пресечения. Подсудимые остаются в СИЗ еще на три месяца. Процесс открытый, но стороны на процессе выступили против съемок, и судья принял решение о запрете видео фиксации в любом виде», - сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Следующее заседание по этому резонансному делу назначено на 7 сентября.

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