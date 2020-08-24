Несколько домов в районе Ладо Кецховели останутся без холодной воды

В компании «КрасКом» красноярцев предупредили об отключении холодной воды на сутки. Водоснабжение приостановят во вторник, 25 августа, с 9:00 до 18:00.

Так, на ул. Ледо Кецховели решено заменить аварийный участок сети, который проходит в зоне строительства новой тепломагистрали.

Опубликован список домов, которые останутся без воды на несколько часов:

• ул. Менжинского, 6, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 10Д, 10 Б, 10Ж, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 18Г;

• ул. Л. Кецховели, 26/1, 28, 28/1, 30, 32;

• ул. Пролетарская, 1, 31, 47;

• ул. Копылова, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 66.

Жителей просят запастись холодной водой.