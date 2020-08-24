Глава города провел совещание по подготовке школ к началу нового учебного года

Школы Красноярска готовы к началу учебного года. 1 сентября за парты сядут 124 тысячи учеников. Принять школьников готовы 110 учреждений, при этом четыре школы закрыты из-за аварийного состояния: это школы №№21,88, 36 и 47. К началу года в образовательных учреждениях прошли ремонты – из городского и краевого бюджетов на работы направили 219 млн рублей.

Из-за пандемии коронавируса в этом учебном году ученикам и учителям придется привыкать к особым условиям организации учебного процесса. Важным требованием станет соблюдение профилактических мер: обработка рук антисептиками, регулярная дезинфекция помещений, включение обеззараживающих ламп. При входе у детей и педагогов обязательно будут измерять температуру бесконтактным способом.

Каждый класс будет учиться по собственному расписанию уроков и перемен – так минимизируют контакты между детьми. В столовую школьники тоже пойдут по индивидуальному расписанию. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, куда будут приходить учителя. Исключением станут только предметы, требующие специального оборудования - физкультура, трудовое обучение, технология и химия.

Школы не откажутся и от частичного дистанционного обучения. Так, в учреждении №93 1-5 классы будут обучаться только очно, а 6-11 классы с применением удаленного обучения по всем предметным линиям.

Глава города Сергей Еремин поручил управлению образования и главам районов оперативно отслеживать ситуацию в школах и быть готовым принимать незамедлительные решения.