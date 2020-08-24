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Глава города провел совещание по подготовке школ к началу нового учебного года

Главная Общество
Красноярск
16:23 24 Августа 2020
школа, образование, проверка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Школы Красноярска готовы к началу учебного года. 1 сентября за парты сядут 124 тысячи учеников. Принять школьников готовы 110 учреждений, при этом четыре школы закрыты из-за аварийного состояния: это школы №№21,88, 36 и 47. К началу года в образовательных учреждениях прошли ремонты – из городского и краевого бюджетов на работы направили 219 млн рублей. 

Из-за пандемии коронавируса в этом учебном году ученикам и учителям придется привыкать к особым условиям организации учебного процесса. Важным требованием станет соблюдение профилактических мер: обработка рук антисептиками, регулярная дезинфекция помещений, включение обеззараживающих ламп. При входе у детей и педагогов обязательно будут измерять температуру бесконтактным способом. 

Каждый класс будет учиться по собственному расписанию уроков и перемен – так минимизируют контакты между детьми. В столовую школьники тоже пойдут по индивидуальному расписанию. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, куда будут приходить учителя. Исключением станут только предметы, требующие специального оборудования - физкультура, трудовое обучение, технология и химия. 

Школы не откажутся и от частичного дистанционного обучения. Так, в учреждении №93 1-5 классы будут обучаться только очно, а 6-11 классы с применением удаленного обучения по всем предметным линиям. 

Глава города Сергей Еремин поручил управлению образования и главам районов оперативно отслеживать ситуацию в школах и быть готовым принимать незамедлительные решения.

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