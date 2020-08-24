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В Красноярском крае не снижается число заболевших коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
15:38 24 Августа 2020
заболевание, красноярск, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае обновили данные по зараженным коронавирусом. Так, 24 августа в регионе подтверждено 115 новых случаев. Таким образом, в регионе 16 089 заболевших с начала пандемии. Стало больше погибших – плюс 6 за сутки. Всего в регионе зафиксировано 429 смертей.

Выздоровевших пациентов в 2,5 раза меньше, чем заболевших. Из больниц края выписали 43 человека. Справились с инфекцией за все время 12 972 пациента.

«Темп прироста за сутки – 0,7%. Проведено тестов на коронавирус всего 762 774, из них за последние сутки - 3276», - объявили в оперативном штабе.

Для перехода на следующий этап снятия ограничений суточный темп прироста зараженных не должен превышать 0,5%.

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