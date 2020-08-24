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Улицу Елены Стасовой в Красноярске расширят до семи метров

Главная Общество
Красноярск
14:20 24 Августа 2020
ремонт, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске дополнительно отремонтируют улицу Елены Стасовой. Сейчас в мэрии объявили поиск подрядчика, пока же на объекте ведутся подготовительные работы.

Как рассказали в городской администрации, на улице Елена Стасовой в Ветлужанке заменят асфальт, отремонтируют тротуар и обочины.

«На участке от остановки «Стадион» и до границы города рабочие займутся обустройством обочины и проведут локальное уширение проезжей части с 5 до 7 м, при сохранении двухполосного движения. Это позволит облегчить заторовые ситуации и сделать дорогу безопаснее», - объяснили в мэрии.

Также подрядчик поставит барьерное ограждение – это поможет снизить количество аварий, в том числе с выездами в кювет.

Отметим, что ремонт участков запланирован на конец августа. В этот же период дорожники начинают ремонтировать еще восемь объектов в Красноярске. Это пр. Металлургов, ул. 9 Мая от Водопьянова до Енисейского тракта, сам тракт, ул. Даурская, Амурская, Чернышева и другие.

Всего в этом сезоне планируется привести в порядок 18 участков городских дорог протяженностью более 19 км.

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