Региональное машиностроение нуждается в рабочих кадрах

Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей России совместно с правительством Красноярского края проводит активную работу по подготовке кадров для промышленных предприятий региона.

На современном этапе ведущие машиностроительные предприятия, входящие в состав КРО СМР, участвуют в реализации стратегических государственных заказов по обеспечению обороноспособности и безопасности страны, проводят крупномасштабную модернизацию и создают новые производства.

Для прогнозирования перечня специальностей и количества необходимых специалистов в перспективе 2020-23 г.г. был проведен анализ потребностей работодателей в сфере машиностроения. Свои заявки подали АО «Красноярский машиностроительный завод», АО «Информационные спутниковые системы ИМ. М.Ф. Решетнева», АО ЦКБ «Геофизика», ООО «Вариант 999», АО ОКБ «Зенит», ООО «Технорос».

Согласно представленной информации, внедрение уникальных технологий, освоение современной техники на производствах требует большого притока высококвалифицированных рабочих кадров. По инициативе генерального директора АО «Красмаш», председателя Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Гаврилова, в адрес Министерства образования Красноярского края с целью подготовки рабочих новой формации впервые была направлена консолидированная заявка от машиностроительных предприятий региона. В ней оформлен заказ для образовательных учреждений по самым востребованным рабочим специальностям до 2023 года включительно.

Заказ поступил на 19 специальностей, в том числе: оператор станков с ЧПУ, оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ, токарь-универсал, фрезеровщик-универсал, слесарь механо-сборочных работ, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Непрерывно растет и количество необходимых рабочих. К примеру, если в 2020 году красноярским машиностроительным предприятиям для выполнения запланированного объема производства требуется принять на работу 24 оператора станков с ЧПУ, то в 2023 году этот показатель увеличивается до 174 человек. Такая значительная динамика характерна для всего перечня указанных рабочих профессий.

Председатель КРО СМР Александр Гаврилов отметил, что все рабочие, соответствующие заявленным компетенциям, будут гарантированно трудоустроены и обеспечены социальным пакетом.

Решить острую кадровую проблему, по мнению красноярских машиностроителей, можно только совместными усилиями работодателей, правительства и образовательных учреждений Красноярского края. Для этого региональное отделение СоюзМаш России продолжает работу по совершенствованию непрерывной системы подготовки кадров на основе практикоориентированного образования в области машиностроения.

По материалам КРО СМР