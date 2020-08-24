Медведей, соболей и оленей разрешили отстреливать для охоты в Красноярском крае

В Красноярском крае утвердили лимит на добычу охотничьих ресурсов до 2021 года. Указ подписал губернатор региона Александр Усс.

Так, в новом сезоне разрешено отстреливать в крае 13 видов животных. Самое больше число у соболей – 99,7 тысячи зверей смогут убить охотники в Енисейском районе. Это 30% от всей популяции в регионе. Квота на тундрового северного оленя – 33,4 тысячи голов. Также любителям охоты разрешили отстрелить 1942 особи бурого медведя. Меньше всего квот выдано на овцебыков (20), рысей (33), а также сибирских горных козлов (40).

В документе указано, что квоты на добычу охотничьих ресурсов распределены по муниципалитетам края. Отстреливать животных можно в Абанском, Балахтинском, Новоселовском, Манском, Бирилюсском, Березовском, Енисейском, Богучанском районах.

Отметим, что в этом году в регионе выросла популяции волков и медведей. Бурые хищники стали чаще выходить к людям. Один такой инцидент закончился трагически для жительницы Енисейского района. В июле зверь растерзал женщину – она скончалась по пути в больницу. Агрессивного медведя выследили и застрелили.