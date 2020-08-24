24 августа
Красноярск
погода +19 °C
74.1
 
€ 87.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Медведей, соболей и оленей разрешили отстреливать для охоты в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
13:23 24 Августа 2020
охотник, медведь, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае утвердили лимит на добычу охотничьих ресурсов до 2021 года. Указ подписал губернатор региона Александр Усс.

Так, в новом сезоне разрешено отстреливать в крае 13 видов животных. Самое больше число у соболей – 99,7 тысячи зверей смогут убить охотники в Енисейском районе. Это 30% от всей популяции в регионе. Квота на тундрового северного оленя – 33,4 тысячи голов. Также любителям охоты разрешили отстрелить 1942 особи бурого медведя. Меньше всего квот выдано на овцебыков (20), рысей (33), а также сибирских горных козлов (40).

В документе указано, что квоты на добычу охотничьих ресурсов распределены по муниципалитетам края. Отстреливать животных можно в Абанском, Балахтинском, Новоселовском, Манском, Бирилюсском, Березовском, Енисейском, Богучанском районах.

Отметим, что в этом году в регионе выросла популяции волков и медведей. Бурые хищники стали чаще выходить к людям. Один такой инцидент закончился трагически для жительницы Енисейского района. В июле зверь растерзал женщину – она скончалась по пути в больницу. Агрессивного медведя выследили и застрелили.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: После обильных ливней на юге края прошел дождь из живой рыбы

После обильных ливней на юге края прошел дождь из живой рыбы

24 Августа 2020 г.
Молодняк отправился в новые места
Новости Красноярска: Клещи почти перестали беспокоить красноярцев

Клещи почти перестали беспокоить красноярцев

24 Августа 2020 г.
По сравнению с предыдущей неделей число жалоб снизилось вдвое
Новости Красноярска: Региональное машиностроение нуждается в рабочих кадрах

Региональное машиностроение нуждается в рабочих кадрах

24 Августа 2020 г.
Заказ поступил на 19 специальностей
Новости Красноярска: Отделение гастроэнтерологии в 20-й больнице открыли после карантина

Отделение гастроэнтерологии в 20-й больнице открыли после карантина

24 Августа 2020 г.
Возобновился плановый прием пациентов
Новости Красноярска: На «Столбах» пройдет Всероссийский фестиваль скалолазания

На «Столбах» пройдет Всероссийский фестиваль скалолазания

24 Августа 2020 г.
Участвовать может каждый
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС организовала выпуск мальков осетра

Богучанская ГЭС организовала выпуск мальков осетра

24 Августа 2020 г.
Мальки выращены в ремонтно-маточном стаде осетра
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

Жители Покровки и Взлетки станутся без холодной воды в понедельник

21 Августа 2020 г.
Отключение связано с ремонтом водопровода на ул. Березина
Новости Красноярска: Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

Boeing 747-412 экстренно сел в Красноярске после срабатывания датчика задымления

22 Августа 2020 г.
Борт «России» летел из Хабаровска в Москву
Новости Красноярска: Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

Красноярские депутаты-единороссы нелегально заработали 169 млн рублей на контрактах с «Роснефтью»

21 Августа 2020 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru