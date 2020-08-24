После обильных ливней на юге края прошел дождь из живой рыбы

О необычном феномене рассказали сотрудники нацпарка «Шушенский бор» - на выходных они наблюдали дождь из живой рыбы. После обильных осадков молодняк из водоемов переселился в обычные лужи.

Так, в окрестностях песчаной дюны «Журавлиная горка» на дорогах «плескались» молодые караси. В основном попадались мелкие пресноводные обитатели.

«Плеск воды раздавался со всех сторон. Течением рыбу уносило вниз, но она сопротивлялась, выпрыгивала, описывая кульбиты в воздухе. Один карась даже стукнулся о капот моей машины. Над местом происшествия кружились черные коршуны и хватали рыбу с дороги. Кряквы в кустах шумно били крыльями по воде — таким способом они оглушали мелкую рыбу», - поделилась наблюдениями представитель пресс-службы Элинор Пэйт.

Специалисты предполагают, что молодняк вышел на берег в поисках новых водоемов. Так естественным путем регулируется численность рыбы в озерах, когда плотность популяции становится критической.

Фото: Шушенский бор