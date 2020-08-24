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Клещи почти перестали беспокоить красноярцев

Главная Общество
Красноярск
12:19 24 Августа 2020
клещи, красноярск, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Во второй половине августа – с 14 по 20 число – клещи практически перестали беспокоить жителей Красноярска и края. С жалобами на укусы членистоногих в больницы региона обратились 36 человек, из них 9 детей. Этот показатель на 50,3% ниже, чем в начале месяца.

«В Красноярске за это период в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 18 человек, в том числе 4 ребенка», - отметили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, за сезон клещи покусали 15,8 тысячи жителей Красноярского края. Членистоногих исследовали на опасные заболевания. Так, в 2,4 % обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 40,5 % – возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,6 % –анаплазмоза, в 5,8 % – моноцитарного эрлихиоза человека.

Сейчас активность клещей низкая, но жителям региона все равно советуют соблюдать осторожность. Их можно подцепить при сборе ягод и грибов.

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