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Отделение гастроэнтерологии в 20-й больнице открыли после карантина

Главная Общество
Красноярск
11:54 24 Августа 2020
красноярск, больница, приемные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярской больнице №20 с 24 августа возобновился прием пациентов гастроэнтерологического отделения. С апреля стационар был перепрофилирован для лечения больных пневмонией и коронавирусной инфекцией, напомнили в Минздраве.

«С сегодняшнего дня гастроэнтерологическое отделение круглосуточного стационара начинает работу на приспособленных площадях физиотерапевтического отделения — на 3 этаже кардиологического корпуса 20-й больницы. В связи с этим количество коек ограничено до 20», - отметили в ведомстве.

Попасть на плановый прием можно по направлению лечащего врача. Главное условие – сделать тест на COVID-19. Только с отрицательным результатом пациента смогут госпитализировать.

Напомним, ранее в 20-й больнице открылся плановый прием в детские и взрослые хирургические отделения, работают консультативные кабинеты кардиолога, гастроэнтеролога, ревматолога и других узких специалистов.

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