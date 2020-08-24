Отделение гастроэнтерологии в 20-й больнице открыли после карантина

В красноярской больнице №20 с 24 августа возобновился прием пациентов гастроэнтерологического отделения. С апреля стационар был перепрофилирован для лечения больных пневмонией и коронавирусной инфекцией, напомнили в Минздраве.

«С сегодняшнего дня гастроэнтерологическое отделение круглосуточного стационара начинает работу на приспособленных площадях физиотерапевтического отделения — на 3 этаже кардиологического корпуса 20-й больницы. В связи с этим количество коек ограничено до 20», - отметили в ведомстве.

Попасть на плановый прием можно по направлению лечащего врача. Главное условие – сделать тест на COVID-19. Только с отрицательным результатом пациента смогут госпитализировать.

Напомним, ранее в 20-й больнице открылся плановый прием в детские и взрослые хирургические отделения, работают консультативные кабинеты кардиолога, гастроэнтеролога, ревматолога и других узких специалистов.