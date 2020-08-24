Богучанская ГЭС организовала выпуск мальков осетра

ПАО «Богучанская ГЭС» в рамках «Экологической политики» компании и в соответствии с планом искусственного воспроизводства водных биоресурсов организовала выпуск в Енисей 218 182 штук мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii). Операция по выпуску рыбной молоди состоялась вечером 21 августа возле деревни Прутовая (Енисейский район Красноярского края) под наблюдением сотрудников Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Енисейского межрегионального управления Федерального агентства природных ресурсов (Росприроднадзор).

Вид рыбы, сроки и место выпуска были научно обоснованы специалистами Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Мальки выращены в ремонтно-маточном стаде осетра сибирского енисейской популяции в Балахтинском районе Красноярского края и доставлены к месту выпуска в специальной емкости. По условиям, предусмотренным для подобных операций специалистами ВНИРО, вес каждого малька в день выпуска составлял не менее 1 грамма – это соответствует естественным условиям и гарантирует выживание большей части молоди. Процедура выпуска была проведена таким образом, чтобы не допустить травмирование мальков и увеличить их шансы на выживание.

В Российской Федерации реализуется многолетняя программа увеличения темпов воспроизводства осетра. Планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Красной книги.

Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы. Растет медленно, в низовьях Енисея достигает половой зрелости в 18-23 года. Самки осетра нерестятся через 3-4 года, самцы - через 1-2 года; в низовьях Енисея осетр нерестится реже - через 4 года. Предельный возраст сибирского осетра - 60 лет, длина до 2 м, вес до 200 кг. Питается ракообразными (амфиподами), личинками насекомых (ручейники, хирономиды), моллюсками, рыбой. В Красной книге РФ с 2001 года.

Автор фото: Сергей Токарев

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»