Красноярцам рассказали об идеальной охранной компании

ООО ОА «Скорпион» более 10 лет оказывает качественные услуги охраны на территории Сибирского Федерального округа: Красноярского края, Омской, Иркутской областей, республики Бурятия, Алтайского края, республики Тыва. Охранное предприятие имеет богатый опыт работы как с крупными Федеральными компаниями, так и c предприятиями малого и среднего бизнеса. Клиентами ООО ОА «Скорпион» стали уже более 1 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ОА «Скорпион» совместно с ООО «Орион телеком» и ООО «Неотехнологии» входит в группу компаний «Орион». Глубокая интеграция внутри группы компаний позволяет максимально эффективно оказывать охранные услуги на подведомственных объектах.

Направления охранной деятельности ООО ОА «Скорпион»:

Пультовая охрана. Укомплектованные группы быстрого реагирования обеспечены новейшими транспортными средствами и мониторами GPS-навигации, позволяющими оперативно получать информацию о состоянии охраняемых объектов.

Физическая вооруженная охрана. Посты физической охраны обеспечивают защиту жизни, здоровья и имущества клиентов, охрану общественного порядка. Также вооруженное сопровождение и охрана грузов.

Монтаж систем безопасности. Установка дополнительных систем безопасности, цифрового и аналогового видеонаблюдения с организацией облачного хранения данных, системы контроля доступа (шлагбаум, ворота, домофонные системы).

Для безопасности Вашего бизнеса и имущества ООО ОА «Скорпион» предлагает:

1. Полный комплекс охранных услуг

Детальный осмотр объекта, оценка рисков и угроз, разработка плана охраны;

Настройка, монтаж и обучение работе с оборудованием, а также, постоянный мониторинг всех систем безопасности.

2. Качественное оборудование для охраны объектов

Приборы охраны, обладающие устойчивостью к системам подавления сигналов, сертификатом 3

класса жесткости, к электромагнитным помехам.

Гарантия на приборы охраны - 5 лет;

Возможность установки беспроводных датчиков с гарантированным ресурсом батареи до 10 лет.

3. Оперативную службу реагирования

Минимальные сроки прибытия на место;

Время передачи сигнала на пульт охраны до 1сек и дублирующая система реагирования.

4. Эффективный сервис

Круглосуточная техническая поддержка;

Консультации и выезд специалиста.

5. Бесплатное мобильное приложение.

Полный журнал постановок/снятия объекта с охраны с указанием сотрудников;

Тревожные события, такие как нажатие тревожной кнопки или нарушения периметра;

Информация об отключениях электричества на объекте, технических неисправностях, информирование о пожарах.

Став клиентом ОА «Скорпион» Вы получаете доступ к комплексным предложениям

от Группы Компаний «Орион»:

Уникальные предложения и скидки;

Эксклюзивные предложения на услуги связи (Интернет, телевидение, телефония);

Уникальные возможности интеграции систем видеонаблюдения, контроля условного доступа, а

также обслуживание систем пожаротушения и пожарной безопасности.

Ваша безопасность – наш главный приоритет!

Фото: ООО ОА «Скорпион»

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