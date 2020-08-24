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На «Столбах» пройдет Всероссийский фестиваль скалолазания

Главная Общество
Красноярск
10:30 24 Августа 2020
соревнования, красноярск, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Любой красноярец сможет стать участником Всероссийского фестиваля скалолазания «Хитрушки-2020», который состоится на «Столбах» 5 и 6 сентября. В пресс-центре городской администрации сообщили, что попробовать свои силы в покорении скал смогут даже маленькие дети – под присмотром родителей и инструкторов будут проходить зачеты в трех возрастных категориях: 2013-2020 годы рождения, 2009 - 2012 годы рождения и 2005 - 2008 годы рождения. И детям, и взрослым обещают хорошие призы.

«Организаторы предложат любителям боулдеринга «хитрушки» различного уровня, интересные как начинающим скалолазам, так и опытным спортсменам. Призы и медали будут разыграны в трех категориях: любители, спортсмены, ветераны.

Отдельно готовятся детские трассы для самых маленьких участников», - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Наиболее зрелищным должен стать финал соревнований по болдерингу (это прохождение коротких, но сложных линий на скалах), который состоится 5 сентября около 16:00.

Отметим, что осенний скальный фестиваль проходит на «Столбах» более 10 лет. Ежегодно в нем участвуют не менее 200 спортсменов из Красноярска и других городов. В этом году мероприятие получило всероссийский статус, несмотря на пандемию.

Предварительная программа фестиваля

5 сентября:

8:30 – автобус для участников и судей

9:30 – 10:00 – регистрация участников

10:00 – церемония открытия

10:30 – 17:30 – боулдеринг (Группа 1 – Взрослые)

17:30 – 18:30 – подведение итогов

18:30 – церемония награждения победителей и призеров

6 сентября:

8:30 – автобус для участников и судей

9:30 – 10:00 – регистрация участников

11:00 – 14:00 – боулдеринг (Группа 2 – Дети)

14:00 – 15:00 – подведение итогов

15:00 – церемония награждения победителей и призеров, закрытие фестиваля.

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