В Минусинске дачник вырастил помидор весом 1 832 грамма и выиграл машину

В Минусинске завершился ежегодный конкурс «Минусинский помидор». Томат-рекордсмен 2020 года весит 1832 грамма, сорт «Бычье сердце». Его вырастил дачник Сергей Воронцов. За победу в конкурсе он получил автомобиль «Лада Гранта». На втором месте помидор сорта «Минусинский крупный» весом 1 556 граммов с приусадебного участка Валерия Мужичкова. Мужчине удалось улучшить результат прошлого года, тогда его урожай был на третьем месте.

В этом году призом за третье место стал мотокультиватор. Он достался жителю поселка Зеленый Бор Анатолию Гжибику. В своей теплице он вырастил томат сорта «Мега Мавр» весом 1 548 граммов.

Также награды получили победители номинаций «Лучшая усадьба» и «Молодые огородники».

В этом году традиционный конкурс «Минусинский помидор» проходил в онлайн-формате из-за пандемии.

фото: «Власть Труда»