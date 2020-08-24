В Красноярске до середины сентября ограничат движение на улицах Щорса и Воронова

В администрации Красноярска предупреждают водителей о предстоящем ограничении движения на улицах Щорса и Воронова. На правобережье с 25 августа начнется ремонт теплосетей на участке ул. Щорса от ул. Щербакова до пер. Маяковского. До 14 сентября будут перекрыты полосы по четной стороне улицы. На нечетной стороне дороги на время ремонта организуют двустороннее движение.

В Зеленой Роще также запланирован капитальный ремонт теплосетей. С 25 августа коммунальщики перекроют 100-метровый участок на ул. Воронова от дома № 22Б по пр. Металлургов до дома № 39а по ул. Воронова. Работы продлятся до 15 сентября.