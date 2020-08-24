В Красноярск пришла дождливая неделя

Новая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в понедельник, 24 августа, в городе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. При грозе ветер юго-западного направления будет усиливаться до 14 м/с. Воздух прогреется до +18…+20°С.

«По центральным и южным районам ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с», - предупредили в метеоцентре.

Со вторника, 25 августа, ночные температуры в Красноярске установятся на уровне +10°С. В светлое время суток до конца недели будет около +20°С, переменная облачность и небольшой дождь. Наиболее значительные осадки ожидаются в Красноярске в среду, 26 августа.