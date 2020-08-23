В красноярском селе староверов займутся лечебным туризмом

В селе Таяты на юге Красноярского края до конца 2020 года планируется открыть мараловодческое хозяйство, на базе которого будет развиваться лечебный туризм. Об этом рассказал глава Каратузского района Константин Тюнин, передает ТАСС.

«В ближайшее время, я думаю - в декабре, мараловодческое хозяйство в Таятах откроем. На базе этого хозяйства мы будем развивать сферу туризма. В том числе лечебного и событийного», - сказал Тюнин.

Он также отметил, что в рамках проекта планируется запуск прогулочного катера по реке Казыр до реки Туба, которые пользуются популярностью у любителей совершать сплавы по рекам.

Таяты - таежное село, основанное в конце XIX вера староверами. Численность населения составляет около 600 человек.

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