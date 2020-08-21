На набережной Качи заработал спортзал под открытым небом

Первый спортзал под открытым небом заработал в Красноярске. В сквере Победителей на набережной Качи установлены 15 тренажеров, в том числе специальное оборудование для тренировок людей с ограниченными возможностями. Доступ в уличный спортзал бесплатный, заниматься можно круглосуточно. На каждом тренажере есть QR-код, с помощью которого спортсмены получат подробную информацию о комплексе упражнений.

В администрации Красноярска подчеркивают, что это первый уличный спортзал такого высокого уровня в городе.

«Это новый опыт для нашего города: подобных комплексов нет ни в Красноярске, ни даже в крае. Считаю, что это очень хорошее начинание. Надеюсь, что объект будет востребован у горожан. Самое главное – вместе беречь новый комплекс, относиться к нему аккуратно и ни в коем случае не допускать случаев вандализма. Тогда тренажеры долгие годы будут работать на благо жителей», – призвал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Напомним, что спортзал под открытым небом на набережной Качи строили по инициативе жителей близлежащих домов. Проект стоил почти 3 млн рублей, 3% от этой суммы собрали красноярцы.

Фото: сайт администрации Красноярска