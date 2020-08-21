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Две полосы на Северном шоссе откроют в воскресенье

Главная Общество
Красноярск
14:16 21 Августа 2020
ремонт, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 23 августа на Северном шоссе начинает действовать временная схема движения. Дорожники открывают для проезда две полосы – по одной в каждую сторону.

Водителей просят соблюдать осторожность – несмотря на запуск движения, на Северном шоссе еще будут укладывать новый асфальт, а также обустраивать ливневые канализации и системы освещения. На месте работает спецтехника.

«Дорожники начали строить еще один мост через реку Качу, расположенный неподалеку, на месте старой переправы. Рабочие уже разобрали 37-летнюю конструкцию, которая не отвечает существующим нормативам и стандартам безопасности», - рассказали в КрУДоре.

Напомним, на реконструкцию обхода Красноярска выделено 830 млн рублей. 590 из них поступили из федеральной казны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Объект сдадут полностью в ноябре 2020 года.

Отметим, при ремонте дорожники используют современные технологии – там укладывают особо прочный асфальт, а также устанавливают автоматическую систему управления освещением для экономии электроэнергии. Также к работе готовят фильтр. С его помощью вода с проезжей части будет очищаться от нефтепродуктов и сбрасываться в Качу.

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