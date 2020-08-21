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Обновление Перевала на «Столбах»

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Красноярск
09:51 21 Августа 2020
реконструкция, заповедник, ремонт, проект
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Подарок к 95-летию «Красноярских Столбов» решила сделать компания АО «Полюс Красноярск».

На Центральных Столбах, на Перевале, началась реконструкция спортивной площадки, которая находится под открытым небом напротив сервисного центра. Старое, аварийное оборудование демонтируют и увеличат количество спортивных и игровых объектов.

Обновление Перевала на «Столбах»

По проекту, имеющуюся площадку разделят на детский городок с качелями, горкой и разными «лазалками» и спортивный воркаут-комплекс, где поставят деревянные снаряды и тренажеры с нагрузкой. Обновится и слэк-лайн, предназначенный для тренировки равновесия.

Появятся дополнительные столы, 10 новых лавок для отдыха. Здесь же оборудуют деревянный навес, который можно будет использовать для занятий йогой или укрыться там от дождя.

Завершить реконструкцию Перевала планируют в конце сентября. Открытие современных площадок будет приурочено к традиционному осеннему празднику национального парка - Дню Столбов.

Фото: пресс-служба национального парка «Красноярские Столбы»
По материалам пресс-службы национального парка «Красноярские Столбы»

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