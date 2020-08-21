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Режим полной открытости: СГК представила интерактивный доклад о подготовке к зиме

Главная Общество
Красноярск
09:17 21 Августа 2020
энергетика, работа, итоги, предприятие
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В конце прошлого отопительного сезона в СГК отчитались о его результатах, сегодня в прямой эфир с презентацией нового инерактивного доклада вышел Сергей Иванов, директор подразделения, ответственного за красноярские тепловые сети. Руководитель почти час отвечал на вопросы жителей в режиме онлайн. Такая открытость — принципиальная позиция компании: «Так устроено отечественное теплоснабжение, что потребитель не имеет возможности выбора, с кем ему иметь дело. Это объективная реальность. Чтобы все испытывали как можно меньше дискомфорта от этого, мы считаем себя обязанными сообщать жителям городов нашей ответственности всю важную информацию».

Директор красноярского теплотранспортного подразделения СГК рассказал, что за почти полгода основной программы ремонта на тепловых сетях в Красноярке было построено почти 7 километров новых теплосетей, проведена перекладка 10,6 километра сетей увеличенного диаметра, капитально отремонтировано 13,272 км. Текущий ремонт завершен на 3,3 км сетей, с учетом муниципальных.  В общей сложности к концу октября на теплосетях будет обновлено 65 объектов общей длиной в 34 км.

Среди наиболее крупных из них Сергей Иванов отметил участки на проспекте Красноярский рабочий в районе остановки «Школа» и ДК им. 1 мая, а также улице Матросова у Предмостной площади. Слабые места в теплосистеме энергетики находят, проводя гидравлические испытания. В эксплуатации до сих пор находятся трубы, которым исполнилось по 40-50 лет! Заменить их все одновременно невозможно, поэтому каждый год проводится оценка и выбор самых проблемных участков для капитального ремонта.

Что касается экологии, то в планах энергетиков – закрытие малоэффективных котельных по федеральной программе «Чистый воздух», которая входит в нацплан «Экология». В этом году будут закрыты две котельные в районе Телевизорного завода. Для строят новые трубы и насосную станцию.

В интерактивном докладе компании https://repair.sibgenco.ru/krasnoyarsk/o_chem_eto_doklad/ можно найти всю информацию о законченных и завершающихся проектах в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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