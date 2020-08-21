В Красноярк на один день вернулась 30-градусная жара

В конце рабочей недели в Красноярск возвращается жара. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в пятницу, 21 августа, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет усиливаться до 9 м/с. Воздух прогреется до +28°С.

В субботу, 22 августа, жара отступит. Ночью термометры покажут +13°С. В светлое время суток воздух прогреется до +20°С. Будет облачно и небольшой дождь.

В ночь на воскресенье, 23 августа, похолодеет до +10°С. Днем солнце прогреет воздух до +22°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, жаркой погоды на следующей недели ждать не стоит – днем будет около +20°С.