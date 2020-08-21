21 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.77
 
€ 87.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярк на один день вернулась 30-градусная жара

Главная Общество
Красноярск
09:34 21 Августа 2020
жара, погода, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В конце рабочей недели в Красноярск возвращается жара. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в пятницу, 21 августа, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет усиливаться до 9 м/с. Воздух прогреется до +28°С.

В субботу, 22 августа, жара отступит. Ночью термометры покажут +13°С. В светлое время суток воздух прогреется до +20°С. Будет облачно и небольшой дождь.

В ночь на воскресенье, 23 августа, похолодеет до +10°С. Днем солнце прогреет воздух до +22°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, жаркой погоды на следующей недели ждать не стоит – днем будет около +20°С.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске меняется схема движения 94-ого автобуса

В Красноярске меняется схема движения 94-ого автобуса

21 Августа 2020 г.
Две остановки исключены из маршрута
Новости Красноярска: Режим полной открытости: СГК представила интерактивный доклад о подготовке к зиме

Режим полной открытости: СГК представила интерактивный доклад о подготовке к зиме

21 Августа 2020 г.
Теплоэнергетики доложили о том, как идет подготовка к зиме
Новости Красноярска: Красноярцы смогут сдать кровь в мобильных пунктах

Красноярцы смогут сдать кровь в мобильных пунктах

21 Августа 2020 г.
Город присоединился к всероссийской акции
Новости Красноярска: Участок улицы Перенсона в Красноярске перекроют до конца августа

Участок улицы Перенсона в Красноярске перекроют до конца августа

21 Августа 2020 г.
В городе продолжаются работы на сетях
Новости Красноярска: Красноярские школы откажутся от звонков на урок и с уроков

Красноярские школы откажутся от звонков на урок и с уроков

20 Августа 2020 г.
Классы будут ходить на перемены по очереди
Новости Красноярска: Сергей Еремин проверил ход работ по созданию парка в Солнечном

Сергей Еремин проверил ход работ по созданию парка в Солнечном

20 Августа 2020 г.
Он расположен в самом «сердце» микрорайона
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-прокурор Норильска и его брат останутся под арестом до ноября

Экс-прокурор Норильска и его брат останутся под арестом до ноября

21 Августа 2020 г.
Суд продлил им меру пресечения
Новости Красноярска: Число лесных пожаров в Красноярском крае сократилось в 7,6 раз

Число лесных пожаров в Красноярском крае сократилось в 7,6 раз

19 Августа 2020 г.
В сравнении с прошлым годом
Новости Красноярска: Жительница Курагинского района лишилась денег при покупке авиабилетов

Жительница Курагинского района лишилась денег при покупке авиабилетов

20 Августа 2020 г.
Ее обманули в интернете
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru