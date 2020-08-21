Красноярцы смогут сдать кровь в мобильных пунктах

Красноярск присоединился к всероссийской донорской акции, приуроченной ко Дню Государственного флага России. В городе будут работать мобильные пункты сдачи крови 20 и 21 августа. Каждый донор получит в подарок ленту триколор и флаг России. Это станет дополнением к традиционному продуктовому набору, который выдают после донации.

В пятницу сдать кровь можно на парковке перед администрацией Железнодорожного района на ул. Ленина, 160. Врачи будут работать там с 9:30 до 13:30.

В субботу с 8:30 до 12:30 доноров ждут в мобильном пункте на территории Центра крови на ул. Партизана Железняка, 3-з.

В краевом Минздраве напомнили, что за два дня до сдачи крови нужно отказаться от алкоголя и жирной пиши. За два часа до процедуры нельзя курить, а утром важно позавтракать. Донором может стать любой красноярец, достигший 18 лет. Каждый донор должен сдать клинический анализ крови и пройти обследование на наличие инфекционных заболеваний.

После донации доноры получат справку об освобождении от работы в день сдачи. Также донору положен один дополнительный выходной с сохранением зарплаты.