В Красноярске меняется схема движения 94-ого автобуса

В Красноярске изменится схема движения автобуса №94. С 1 сентября маршрутка будет заезжать на ул. Джамбульская и ул.Новгородская, но из пути следования исключат остановку «ул. Тельмана». Это изменение – часть масштабного пересмотра маршрутов, которое ранее анонсировала городская администрация.

«Изменение маршрута стало необходимым после принятия решения изменить схему движения 91-й маршрут и направить его в развивающиеся жилые районы – мкрн. Покровский и мкрн. Северный. Заезд 94-го маршрута на улицы Джамбульская и Новгородская позволит сохранить транспортное сообщение с этими улицами после изменения схем движения 91-го маршрута», - объяснили в пресс-службе городской администрации.

Автобус №91 изменит маршрут также с 1 сентября. Из Ветлужанки он будет двигаться по пр. Свободный, ул. Караульной, далее через мкрн. Покровский и мкрн. Северный. Конечной остановкой станет «Агротерминале».

Кроме того, в сентябре в Красноярске откроется первый магистральный троллейбусный маршрут: троллейбус №15 поедет из Ветлужанки до Алюминиевого завода через ул. Копылова. Маршрут будут обслуживать 20 троллейбусов, интервал движения не превысит 10 минут в часы пик.

Второй магистральный троллейбусный маршрут № 5 соединит Студгородок, пр. Свободный, ул. Краснодарскую и мкрн. Северный – власти объединили нынешние троллейбусные маршруты № 5 и № 8.

Троллейбус № 13 снова будет ходить от ж/д вокзала до Северо-Западного через ул. Копылова.

Автобус № 6 поедет через Междугородний автовокзал и ул. Взлетную до Покровского. Конечной остановкой станет перекресток ул. Чернышевского и ул. Караульной.