21 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.77
 
€ 87.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске меняется схема движения 94-ого автобуса

Главная Общество
Красноярск
10:38 21 Августа 2020
маршруты, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске изменится схема движения автобуса №94. С 1 сентября маршрутка будет заезжать на ул. Джамбульская и ул.Новгородская, но из пути следования исключат остановку «ул. Тельмана». Это изменение – часть масштабного пересмотра маршрутов, которое ранее анонсировала городская администрация.

«Изменение маршрута стало необходимым после принятия решения изменить схему движения 91-й маршрут и направить его в развивающиеся жилые районы – мкрн. Покровский и мкрн. Северный. Заезд 94-го маршрута на улицы Джамбульская и Новгородская позволит сохранить транспортное сообщение с этими улицами после изменения схем движения 91-го маршрута», - объяснили в пресс-службе городской администрации.

Автобус №91 изменит маршрут также с 1 сентября. Из Ветлужанки он будет двигаться по пр. Свободный, ул. Караульной, далее через мкрн. Покровский и мкрн. Северный. Конечной остановкой станет «Агротерминале».

Кроме того, в сентябре в Красноярске откроется первый магистральный троллейбусный маршрут: троллейбус №15 поедет из Ветлужанки до Алюминиевого завода через ул. Копылова. Маршрут будут обслуживать 20 троллейбусов, интервал движения не превысит 10 минут в часы пик.

Второй магистральный троллейбусный маршрут № 5 соединит Студгородок, пр. Свободный, ул. Краснодарскую и мкрн. Северный – власти объединили нынешние троллейбусные маршруты № 5 и № 8.

Троллейбус № 13 снова будет ходить от ж/д вокзала до Северо-Западного через ул. Копылова.

Автобус № 6 поедет через Междугородний автовокзал и ул. Взлетную до Покровского. Конечной остановкой станет перекресток ул. Чернышевского и ул. Караульной.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярк на один день вернулась 30-градусная жара

В Красноярк на один день вернулась 30-градусная жара

21 Августа 2020 г.
В выходные температура резко понизится
Новости Красноярска: Режим полной открытости: СГК представила интерактивный доклад о подготовке к зиме

Режим полной открытости: СГК представила интерактивный доклад о подготовке к зиме

21 Августа 2020 г.
Теплоэнергетики доложили о том, как идет подготовка к зиме
Новости Красноярска: Красноярцы смогут сдать кровь в мобильных пунктах

Красноярцы смогут сдать кровь в мобильных пунктах

21 Августа 2020 г.
Город присоединился к всероссийской акции
Новости Красноярска: Участок улицы Перенсона в Красноярске перекроют до конца августа

Участок улицы Перенсона в Красноярске перекроют до конца августа

21 Августа 2020 г.
В городе продолжаются работы на сетях
Новости Красноярска: Красноярские школы откажутся от звонков на урок и с уроков

Красноярские школы откажутся от звонков на урок и с уроков

20 Августа 2020 г.
Классы будут ходить на перемены по очереди
Новости Красноярска: Сергей Еремин проверил ход работ по созданию парка в Солнечном

Сергей Еремин проверил ход работ по созданию парка в Солнечном

20 Августа 2020 г.
Он расположен в самом «сердце» микрорайона
Новости компаний
21/08
Обновление Перевала на «Столбах»
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-прокурор Норильска и его брат останутся под арестом до ноября

Экс-прокурор Норильска и его брат останутся под арестом до ноября

21 Августа 2020 г.
Суд продлил им меру пресечения
Новости Красноярска: В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

В СФУ выявили нарушения по закупкам на 1 млрд рублей

18 Августа 2020 г.
Проверку проводила Счетная палата
Новости Красноярска: Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

18 Августа 2020 г.
В больницу обратились 13 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru