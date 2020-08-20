Парк в Солнечном станет именным

В Солнечном продолжаются работы по созданию парка. Он расположится в самом центре микрорайона и станет точкой притяжения для всех жителей. Сейчас выполнено более 40 процентов работ.

Парк в Солнечном ждали. И ждут. Уже скоро завершится первый этап работ, которые проходят в рамках федеральной программы благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Сегодня там с инспекцией побывал глава города Сергей Еремин, который напомнил о важности этого общественного пространства.

«Мы вкладываем в этот парк достаточно серьезный ресурс. Работы проводятся под контролем губернатора. Принципиально важно, чтобы в Солнечном было общественное пространство - качественное и комфортное. Здесь уникальный рельеф - это место словно богом создано», - сказал он.

Парк располагается между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежный. Новый парк площадью 7,4 га создается на участке, который ранее никак не использовался, поэтому создание всей инфраструктуры здесь ведется с нуля.

Сейчас в парке завершается подготовительная стадия работ: практически выполнены все необходимые земляные работы, разбиты траншеи для опор освещения, устанавливается бортовой камень. Также приступили к формированию детских, спортивных и событийной зон. Вдоль проспекта Молодежный уже появились новые опоры освещения, фонари и тротуар из брусчатки. Активно ведется обустройство оснований под площадки и тротуары парка. Для них будут применены разные виды покрытий – асфальтобетонное, резиновое, брусчатое, песчаное и песчанощебеночное. Также обеспечена пешеходная доступность до ул. Микуцкого – появился новый заасфальтированный тротуар, аналогичный планируется построить и до проспекта Молодежный, 19.

Свой вклад в создание парка внесут и жители. Так, в нем появятся новые деревья, которые сможет посадить и персонифицировать любой желающий.

«Общественный совет - инициатор акции «Озеленим парк вместе». Приглашаем всех жителей для участия в акции. Присоединиться могут все желающие 25 сентября», - рассказал Людмила Ильиных, председатель Общественного совета микрорайона Солнечный.

Первый этап работ планируется завершить до конца сентября.