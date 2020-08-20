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Сергей Еремин проверил ход работ по созданию парка в Солнечном

Главная Общество
Красноярск
16:59 20 Августа 2020
благоустройство, парк, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Солнечном по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по созданию парка. Сегодня Сергей Еремин проинспектировал ход работ. 

Сейчас завершается подготовительная стадия: практически выполнены все необходимые земляные работы, разбиты траншеи для 93 опор освещения, устанавливается бортовой камень. Также приступили к формированию детских, спортивных и событийной зон. Вдоль проспекта Молодежный уже появились новые опоры освещения, фонари и тротуар из брусчатки. Активно ведется обустройство оснований под площадки и тротуары парка. Для них  будут применены разные  виды покрытий – асфальтобетонное, резиновое, брусчатое,  песчаное и песчанощебеночное. Также обеспечена пешеходная доступность до улице Микуцкого – появился новый заасфальтированный тротуар, аналогичный планируется построить и до проспекта Молодежный, 19. 

«Мы вкладываем в этот парк достаточно серьезный ресурс. Работы проводятся под контролем губернатора. Принципиально важно, чтобы в Солнечном было общественное пространство - качественное и комфортное. Здесь уникальный рельеф - это место словно богом создано», - заявил во время инспекции Сергей Еремин.

Первый этап создания парка планируют завершить до конца сентября. Сейчас готовность более  40%. 

Отметим, развитие Солнечного является одним из приоритетных направлений работы администрации города. Помимо парка, там сейчас строят новые и ремонтируют уже имеющиеся дороги. Также вскоре  начнет работу МФЦ – центр по оказанию государственных и муниципальных услуг населению.

Также по инициативе жителей будет создана аллея с именными деревьями - 25 сентября любой желающий сможет посадить дерево, на котором будет установлена персональная табличка.

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