Красноярские школы откажутся от звонков на урок и с уроков

Из-за пандемии коронавируса красноярские школьники будут учиться по особым правилам. Руководитель главного управления образования администрации города Татьяна Ситдикова в эфире радио «Красноярск-Главный» сообщила, что традиционные звонки в учебных заведениях звучать больше не будут. Классы перейдут на обучение по индивидуальному расписанию: пока у одних детей идет урок, другие будут отдыхать на перемене. Это сделано ради сокращения контактов между учениками. Столовые дети также будут посещать по индивидуальному расписанию, установленному для каждого класса. Столы будут расставлены в шахматном порядке, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию.

Во время уроков и перемен ученики могут находиться в классе без защитных масок. Также маски не будут обязательными и для учителей, заявила Татьяна Ситдикова.

В красноярских школах планируют применить систему смешанного обучения, когда часть предметов будут преподавать дистанционно. Решено, что ученики младших классов большую часть времени будут учиться очно, чтобы не создавать неудобств для работающих родителей.

Торжественные линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе для учеников 1 и 11 классов. Как отметят дату другие школьники, администрации учебных заведений будут решать индивидуально. В мэрии отметили, что для горожан к 1 сентября городские власти готовят общегородской праздник. Его детали пока держат в секрете.