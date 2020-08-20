Красноярск присоединился к массовому тестированию на ВИЧ

Красноярск присоединился к всероссийской акции по борьбе со СПИДом «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В следующий четверг, 27 августа, любой желающий сможет анонимно сдать анализ крови на инфекцию и получить бесплатную консультацию врача. Экспресс тестирование займет не более 15 минут, его достоверность очень высокая. Медики будут принимать пациентов с 12:00 до 18:00 в мобильном пункте на Театральной площади.

Организаторы отмечают, что акция будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических мер. Ее цель – борьба с дискриминацией ВИЧ-положительных людей, а также побуждение населения к регулярному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция пройдет в 45 регионах России.