В Красноярске приступили к ремонту второй половины моста через реку Бугач

В Красноярске рабочие приступили к ремонту второй половины моста через реку Бугач в районе ул. Калинина. Объект начали ремонтировать в июне, для этого на переправе ограничивали движение транспорта.

Как рассказали в мэрии, на втором этапе подрядчик восстановит пролетные строения и опоры, заменит опорные части, заделает деформационные швы, а также отремонтируют подферменные тумбочки – для этого потребуется поднимать балки.

«До сегодняшнего дня работы выполнялись по одной полосе движения. Для автомобилистов по свободной полосе было организовано двухстороннее движение. Сегодня вечером работы переместятся на вторую сторону моста, а схема движения будет аналогичной», - пояснили в мэрии.

Отметим, что работы на объекте должны завершить к концу октября. Переправу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».