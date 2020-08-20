20 августа
Красноярск
73.24
 
€ 87.4
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске приступили к ремонту второй половины моста через реку Бугач

Главная Общество
Красноярск
13:14 20 Августа 2020
ремонт, мост, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске рабочие приступили к ремонту второй половины моста через реку Бугач в районе ул. Калинина. Объект начали ремонтировать в июне, для этого на переправе ограничивали движение транспорта.

Как рассказали в мэрии, на втором этапе подрядчик восстановит пролетные строения и опоры, заменит опорные части, заделает деформационные швы, а также отремонтируют подферменные тумбочки – для этого потребуется поднимать балки.

«До сегодняшнего дня работы выполнялись по одной полосе движения. Для автомобилистов по свободной полосе было организовано двухстороннее движение. Сегодня вечером работы переместятся на вторую сторону моста, а схема движения будет аналогичной», - пояснили в мэрии.

Отметим, что работы на объекте должны завершить к концу октября. Переправу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Спасатели призывают красноярцев регистрировать туристические маршруты онлайн

Спасатели призывают красноярцев регистрировать туристические маршруты онлайн

20 Августа 2020 г.
Оставить заявку нужно за 10 дней до начала путешествия
Новости Красноярска: В СФУ выступили с повторным комментарием по поводу проверки Счётной палаты РФ

В СФУ выступили с повторным комментарием по поводу проверки Счётной палаты РФ

20 Августа 2020 г.
Выступить вынудила некорректная информация в СМИ
Новости Красноярска: Ограничения движения на Красрабе и в центре Красноярска продлили до конца лета

Ограничения движения на Красрабе и в центре Красноярска продлили до конца лета

19 Августа 2020 г.
На нескольких участках проходит ремонт теплосетей
Новости Красноярска: Красноярские кафе начали штрафовать за шумных гостей на летних террасах

Красноярские кафе начали штрафовать за шумных гостей на летних террасах

19 Августа 2020 г.
Пока такая практика ведется пока только в Центральном районе
Новости Красноярска: Супругу экс-депутата Горсовета Сергея Жабинского признали самой красивой женщиной страны

Супругу экс-депутата Горсовета Сергея Жабинского признали самой красивой женщиной страны

19 Августа 2020 г.
Мария Жабинская будет представлять Россию на международном конкурсе в Шри-Ланке
Новости Красноярска: Улицу Березина в Красноярске сделают трехполосной

Улицу Березина в Красноярске сделают трехполосной

18 Августа 2020 г.
Там ведется ремонт
Новости компаний
20/08
В почтовых отделениях Красноярского края водители оплатили более 16 тыс. штрафов
19/08
ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам
17/08
Компания АО «Сибагропромстрой» вошла в национальный проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец защитил соседку от грабителя с ножом

Красноярец защитил соседку от грабителя с ножом

20 Августа 2020 г.
Подозреваемого задержали
Новости Красноярска: Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

Красноярцы отравились после похода «Ром Бабу»

18 Августа 2020 г.
В больницу обратились 13 человек
Новости Красноярска: Стартовал экологический онлайн-марафон «360» En+ Group

Стартовал экологический онлайн-марафон «360» En+ Group

20 Августа 2020 г.
Первые задания участники марафона получат уже сегодня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru