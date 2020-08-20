В СФУ выступили с повторным комментарием по поводу проверки Счётной палаты РФ

Как сообщил официальный телеграм-канал университета, во второй раз выступить с комментарием их вынудило обилие некорректно поданной информации в СМИ.

«Мы выступили с заявлением, в котором достаточно чётко выразили свою позицию. Но оказалось, что значительная часть СМИ не интересуется мнением второй стороны и просто делает копипаст заведомо ошибочной информации».

В университете ещё раз отметили, что «проверка Счётной палатой проводилась, но фактов нецелевого использования выделенных университету средств выявлено не было».

«Нас поразила лёгкость, с которой некоторые СМИ подменяют понятия. Так, вместо слов из официального релиза Счётной палаты «СП установила, что организации недостаточно эффективно справились с функцией заказчика» появилось, что «СП установила факты коррупции». А вместо «закупок с единственным поставщиком на 1 млрд рублей» появились обвинения «в хищениях на 4,4 млрд рублей». Нам кажется, журналистам стоило, как минимум, прочитать первоисточник. К слову, только несколько СМИ обратились в университет за разъяснениями, а в саму Счётную палату – и вовсе одно издание. Получается, важнее было быстрее выпустить сомнительную информацию, нежели проверить её достоверность».

«Что касается неконкурентных закупок. Все закупки университетом проводились в рамках действующего порядка, предусмотренного федеральным законом №44-ФЗ. Более 95% выделенных средств были направлены на проведение аукционов или отрытых конкурсов – то есть именно через инструмент конкурентных процедур. Некоторые из них были признаны несостоявшимися, в том числе в силу того, что на участие в них поступила или была допущена только одна заявка. В этом случае закон предписывает заключать контракт с единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурентной процедуре, но сама торговая процедура при этом считается несостоявшейся и по сути безальтернативной с точки зрения выбора победителя».

«Про пени за недостроенный учебно-лабораторный корпус информация также была подана некорректно. Во-первых, размер неустойки определяется в зависимости от периода просрочки, а, во-вторых, требование об уплате неустойки предъявляется после того, как обязательство исполнено, и объект сдан заказчику. То есть претензия университетом должна быть направлена после приёмки реконструированного здания, а уж никак не до. На сегодня действительно есть факт сдвига сроков окончания строительства данного объекта, которое еще не завершено».

«Счётная палата добросовестно выполнила свою работу. На каждое замечание нами были направлены обоснования правомерности наших действий. К сожалению, процедура такова, что наши аргументы не публикуются вместе с текстом основного заключения. Поэтому для широкого круга лиц действия университета остались не до конца понятны. Это печально и наносит урон репутации».

В университете выразили уверенность, что дальнейшие проверки установят истину, и СМИ обязательно вернутся к теме, чтобы написать о её результатах.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ