Спасатели призывают красноярцев регистрировать туристические маршруты онлайн

Региональное МЧС призывает красноярцев регистрировать свои туристические маршруты. Это касается как организованных групп, так и индивидуальных путешествий. Онлайн-заявку можно оставить на официальном сайте федерального ведомства https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups. Важно зарегистрироваться за 10 дней до начала маршрута – таковы условия действующего законодательства.

«При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Кроме того, спасатели советуют предупредить родственников о своем путешествии и сроке возвращения. Важно реально оценивать свои физические возможности и выбирать маршрут по силам.

Сейчас МЧС Красноярского края контролирует 26 туристических групп (174 человека, из них три ребенка) в семи районах региона. Большая часть туристов отправились на отдых в Ермаковский район.