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Ограничения движения на Красрабе и в центре Красноярска продлили до конца лета

Главная Общество
Красноярск
13:26 19 Августа 2020
движение, перекрытия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ограничения движения из-за ремонта теплосетей в Красноярске продлили до 29 августа. По нечетной стороне ул. Карла Маркса в границах перекрестка с ул. Парижской коммуны перекрыто три полосы. По четной стороне закрыта левая полоса.

Кроме того, нечетная сторона ул. Парижской Коммуны закрыта для транспорта.Ремонт теплосетей ведет фирма «Блик» и «Красноярская теплотранспортная компания».

До конца лета продлено ограничение движения из-за ремонтных работ на сетях по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий». Коммунальщики проводят замену труб с 3 августа. В районе дома №67 сужена проезжая часть, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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