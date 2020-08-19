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Красноярские кафе начали штрафовать за шумных гостей на летних террасах

Главная Общество
Красноярск
13:00 19 Августа 2020
кафе, красноярск, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске начали борьбу с шумом на летних террасах и верандах кафе, которым недавно разрешили работать после долгого перерыва. Такую практику в мэрии назвали новой.

«Гости таких заведений иногда забывают о том, что находятся не в помещении, и беспокоят жителей района. С момента открытия террас прошло чуть более месяца, но за это время к ответственности привлекли уже две организации – обеспечивать порядок и тишину обязаны именно владельцы летних кафе», - пояснили в городской администрации.

Пока под штрафные санкции чиновников попали кафе в Центральном районе. Какие именно заведения нарушили порядок, не уточняется.

К традиционным летним правонарушениям, помимо шума, относят парковки на газонах и несанкционированная уличная торговля. В конце июля за неправильный паркинг оштрафовали трех водителей. А в центре города - на ул. Карла Маркса - к ответственности привлекли продавцов тканей, которые организовали стихийные прилавки. На каждого из нарушителей составили протоколы.

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