ГК «Монолитхолдинг» ввела в эксплуатацию и заселила первый дом, построенный по эскроу-счетам

Эскроу-счета всё больше внедряются в работу застройщиков – в ближайшие несколько лет покупатели квартир забудут, что такое прямая оплата денежных средств за квартиру на счета застройщика, а все сделки по приобретению недвижимости будут проводиться через эскроу-счета. Уже в наше время всё больше жилых комплексов строятся по новой схеме, а сами застройщики постепенно налаживают процедуру взаимодействия между тремя сторонами, ведь в привычные отношения «Застройщик-дольщик» было интегрировано ещё одно звено – банк.

На территории Красноярска и близлежащих населенных пунктов уже начинают появляться дома и целые жилые комплексы, полностью построенные с использованием эскроу-счетов. Первым из таких объектов стал дом в эко-районе «Живём!», в котором ведется активное строительство группой компаний «Монолитхолдинг».

Эко-район «Живём!» расположен на территории поселка Солонцы, всего в 15 минутах от центра города. На просторной территории жилого комплекса расположены детские площадки и зоны для отдыха, на которых и взрослые, и дети в любое время года смогут организовать свой досуг. Дома низкой этажности в 4-5 этажей построены по популярной в европейских странах концепции мидлхаузов по технологии монолитно-кирпичого строительства. Данная технология является одной из наиболее востребованных при возведении домов благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам – запас прочности монолитно-кирпичных зданий доходит до 150 лет.

Благодаря низкоэтажной застройке, в жилом комплексе наблюдается небольшая плотность жителей, которая является одним из факторов комфортной жизни. Для того, чтобы понять преимущество малой плотности, достаточно вспомнить жизнь в плотнозастроенных, высокоэтажных комплексах Красноярска – постоянное и томительное ожидание лифта утром и вечером, поиски парковочного места и пробки на выезде из жилого комплекса, постоянные конфликты между соседями. В «Живём!» всего этого нет – здесь все соседи живут в гармонии и в окружении большого пространства для жизни и досуга.

Накануне, 17 и 18 августа, в эко-районе «Живём!» прошло заселение дома по адресу ул. Кедровая, 7а, в который заехали 50 счастливых семей. Сама процедура заселения проходила в 2 этапа для обеспечения безопасности жителей жилого комплекса и минимизации риска распространения коронавирусной инфекции. Сданный дом радует многообразием планировочных решений – в нём обустроены 1-4-комнатные квартиры от 40 кв.м. до 89 кв.м., каждая из которых уже нашла своего хозяина. При этом квартиры на первом этаже обладают своей собственной террасой – по опыту других жильцов «Живём!», эти террасы идеально подходят для летнего отдыха и обустройства своего небольшого сада, благодаря которым в жилом комплексе царит уют.

На этом заселение в «Живём!» не останавливается – уже в следующий понедельник, 24 августа, ключи от своих квартир получат ещё 50 счастливых семей. Более того, совсем скоро начнутся продажи новой очереди и строительство ещё нескольких домов, что существенно расширит географию «Живём!» и позволит обрести свои квартиры ещё большему количеству счастливых красноярцев и гостей города по выгодной цене. Более подробную информацию о наличии и стоимости квартир вы можете получить на официальном сайте эко-поселка «Живём!» или по телефону отдела продаж группы компаний «Монолитхолдинг» - 274-97-97. Не упустите возможность стать жителем комфортного ЭкоРайона нового поколения!

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