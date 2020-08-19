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Супругу экс-депутата Горсовета Сергея Жабинского признали самой красивой женщиной страны

Главная Общество
Красноярск
08:32 19 Августа 2020
красота, победители, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
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Супруга экс-депутата красноярского Горсовета Сергея Жабинского стала обладательницей титула Mrs Russia World 2020. На конкурсе в Москве 29-летняя Мария Жабинская представляла Североморск. Ее соперницами стали 45 женщин со всей страны. Главное условие конкурса – участницы должны быть замужем и иметь детей.

Марина Жабинская воспитывает трехлетнего сына. Ее род занятий связан с миром индустрии красоты: она визажист, стилист и модель, при этом владелица строительной компании и магазина эксклюзивного нижнего белья.

Супругу экс-депутата Горсовета Сергея Жабинского признали самой красивой женщиной страны

На Mrs Russia World 2020 Марина Жабинская получила титул Миссис Россия Мира. Она будет представлять нашу страну на международном конкурсе в Шри-Ланке в следующем году.

Напомним, что муж победительницы - Сергей Жабинский - был депутатом городского Совета Красноярска с 2008 до 2013 года. Сейчас он занимается бизнесом в Москве.

 

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