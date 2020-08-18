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Свинокомплекс Сибагро в Красноярском крае начал уборочную кампанию

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Красноярск
16:54 18 Августа 2020
работа, сельское хозяйство, уборка, аграрии
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На растениеводческих площадках свинокомплекса Сибагро в Красноярском крае началась уборка ярового ячменя. Всего в этом году предприятие засеяло яровыми пшеницей и ячменем 2000 га.

- Растениеводство является неотъемлемой частью производственного цикла в свиноводстве – выращенное сырье перерабатывается в комбикорма, которыми питаются животные свинокомплекса. И чем больше и качественнее урожай, тем вкуснее получится наш конечный продукт, - рассказывает директор свинокомплекса Виталий Павлюк. - В этом году в полях была проведена большая работа и урожайность ожидается высокой - не менее 37 ц/га. Для нашего сурового сибирского климата – это очень хороший показатель.

Для комфортного сбора урожая и увеличения темпов уборочной кампании свинокомплекс дополнительно приобрел 2 зерноуборочных комбайна – на это потребовалось порядка 19 млн рублей.

Предприятие продолжает увеличивать посевные площади за счет ввода почти 600 га залежных земель. Сейчас их, после 20 лет простоя, приводят в порядок: в 2 этапа проводят дискование – убирают дерн и молодую поросль, а затем вспахивают. В 2021 году подготовленные земли засеют пшеницей. По словам специалистов, это поможет увеличить валовый сбор урожая на 2000 тонн.

Фото: Сибагро
По материалам Сибагро

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